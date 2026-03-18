OpenAI ने लॉन्च किए नए AI मॉडल GPT-5.4 मिनी और नैनो, जानिए इसकी खासियत

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने अपने AI मॉडल लाइनअप को आगे बढ़ाते हुए GPT-5.4 मिनी और GPT-5.4 नैनो लॉन्च किए हैं। ये कंपनी के अब तक के सबसे तेज और छोटे मॉडल बताए जा रहे हैं। इनका मकसद रोजमर्रा के कामों के लिए तेज जवाब, कम खर्च और बेहतर प्रदर्शन देना है। OpenAI इस कदम के जरिए ज्यादा यूजर्स तक अपने एडवांस AI टूल्स को आसान तरीके से पहुंचाना चाहता है।

काम GPT-5.4 मिनी से तेज और स्मार्ट काम GPT-5.4 मिनी को ChatGPT में लाइव कर दिया गया है और यह कई तरह के काम आसानी से संभाल सकता है। इसमें कोडिंग, समझ और टूल के इस्तेमाल जैसी क्षमताएं बेहतर की गई हैं। कंपनी का दावा है कि यह पहले के मॉडल से दोगुने से ज्यादा तेज है और बड़े मॉडल के करीब प्रदर्शन देता है। इससे यूजर्स को तेज और बिना रुकावट के काम करने का अनुभव मिलता है।

एक्सेस यूजर्स को कैसे मिलेगा एक्सेस? OpenAI ने बताया कि GPT-5.4 मिनी को अलग-अलग यूजर्स के लिए धीरे-धीरे और चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है। फ्री और गो प्लान वाले यूजर्स इसे 'थिंकिंग' ऑप्शन के जरिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पेड यूजर्स के लिए यह बैकअप मॉडल के तौर पर भी बेहतर तरीके से काम करेगा। इसके अलावा, यह API और दूसरे डेवलपर टूल्स में भी उपलब्ध है, जिससे ज्यादा लोग इसका पूरा फायदा आसानी से उठा सकते हैं।

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