वकीलों के लिए OpenAI ने लॉन्च किया नया AI मॉडल

OpenAI ने वकीलों के लिए नया AI मॉडल 'एस्ट्रा फॉर लॉ' किया लॉन्च, जानिए खासियत

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:11 pm Sep 18, 202603:11 pm

क्या है खबर?

OpenAI ने वकीलों और कानूनी संस्थानों के लिए एस्ट्रा फॉर लॉ नाम का नया AI मॉडल लॉन्च किया है। कंपनी के अनुसार, यह मॉडल कानूनी मामलों पर शोध करने, कानूनों और पुराने फैसलों को खोजने, दस्तावेजों का विश्लेषण करने और ड्राफ्ट तैयार करने में मदद करेगा। इसे GPT-6 एस्ट्रा के साथ खास कानूनी सर्च इंडेक्स और कानूनी काम के लिए तैयार निर्देशों को जोड़कर बनाया गया है। शुरुआत में यह चुनिंदा अमेरिकी लॉ फर्मों को उपलब्ध कराया जाएगा।