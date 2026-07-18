OpenAI के GPT-लाइव से ChatGPT की आवाज हुई इंसानों जैसी
OpenAI ने अभी GPT-लाइव मॉडल लॉन्च किया है, जिससे ChatGPT की आवाज वाली बातचीत अब कहीं ज्यादा असली लगने लगी है।
अब आप इसके बीच में बोल सकते हैं, अपनी बात बदल सकते हैं या इसे बीच में ही रोककर कुछ नया कह सकते हैं।
यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट बिना किसी रुकावट के आपकी बात समझता और जवाब देता रहता है और मुश्किल सवालों को भी बड़ी आसानी से संभाल लेता है, जिससे बातचीत अटकती नहीं या अजीब नहीं लगती।
एडवांस्ड GPT मॉडल का करता है इस्तेमाल
इसके पीछे एक एडवांस्ड GPT मॉडल काम करता है। यह मॉडल आपकी बातचीत के दौरान ही मुश्किल बातों पर सोचकर जवाब तैयार कर लेता है, इसलिए आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ती।
आप इसका इस्तेमाल रोल-प्लेइंग के लिए, आवाज का तुरंत अनुवाद करने के लिए या अपने विचारों पर तुरंत राय लेने के लिए कर सकते हैं।
OpenAI का कहना है कि लंबी बातचीत के लिए यह बहुत अच्छा है, जो 40 मिनट तक चल सकती है। यह ChatGPT डॉट कॉम की वॉयस मोड में मुफ्त इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है। इसके प्रीमियम वर्जन में आपको और भी कई फीचर्स मिलेंगे।