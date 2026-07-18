OpenAI के GPT-लाइव से ChatGPT की आवाज हुई इंसानों जैसी

इसके पीछे एक एडवांस्ड GPT मॉडल काम करता है। यह मॉडल आपकी बातचीत के दौरान ही मुश्किल बातों पर सोचकर जवाब तैयार कर लेता है, इसलिए आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ती।

आप इसका इस्तेमाल रोल-प्लेइंग के लिए, आवाज का तुरंत अनुवाद करने के लिए या अपने विचारों पर तुरंत राय लेने के लिए कर सकते हैं।

OpenAI का कहना है कि लंबी बातचीत के लिए यह बहुत अच्छा है, जो 40 मिनट तक चल सकती है। यह ChatGPT डॉट कॉम की वॉयस मोड में मुफ्त इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है। इसके प्रीमियम वर्जन में आपको और भी कई फीचर्स मिलेंगे।