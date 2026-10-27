OpenAI ने लॉन्च किया पहले से तेज और सस्ता नया GPT-6.1 टेरा मॉडल

GPT-6.1 टेरा अब ChatGPT वर्क और कोडेक्स पर प्लस, प्रो, एंटरप्राइज और एजु यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इसे OpenAI API के जरिए भी GPT-6.1 टेरा नाम से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी कीमत पहले से आधी हो गई है।

अब 10 लाख इनपुट टोकन के लिए केवल एक डॉलर (करीब 95 रुपये) लगेंगे, जो पहले के मुकाबले 50 फीसदी कम है। जांच में यह देखा गया कि कोडिंग के कामों और परफॉर्मेंस के मामले में इसने अपने पुराने मॉडल को पीछे छोड़ दिया है। इसमें गलतियों की दर भी काफी कम है। इसलिए टेक्नोलॉजी या क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर काम करने वालों के लिए यह एक बढ़िया अपग्रेड है।