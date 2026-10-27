OpenAI ने लॉन्च किया पहले से तेज और सस्ता नया GPT-6.1 टेरा मॉडल
OpenAI ने हाल ही में अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल GPT-6.1 टेरा पेश किया है। यह मॉडल खास तौर पर तेजी और सटीकता पर जोर देता है।
यह अपने पिछले मॉडल GPT-5.6 टेरा से काफी बेहतर है। इसकी मदद से अब काम और जल्दी होंगे और खर्च भी कम आएगा। इससे फॉर्म भरना, वीडियो एडिट करना, तकनीकी ड्राइंग समझना या इनवॉइस संभालना जैसे काम पहले से ज्यादा फुर्ती से होंगे और पैसे की भी बचत होगी।
10 लाख टोकन के लिए कीमत 50 फीसदी कम
GPT-6.1 टेरा अब ChatGPT वर्क और कोडेक्स पर प्लस, प्रो, एंटरप्राइज और एजु यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इसे OpenAI API के जरिए भी GPT-6.1 टेरा नाम से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी कीमत पहले से आधी हो गई है।
अब 10 लाख इनपुट टोकन के लिए केवल एक डॉलर (करीब 95 रुपये) लगेंगे, जो पहले के मुकाबले 50 फीसदी कम है। जांच में यह देखा गया कि कोडिंग के कामों और परफॉर्मेंस के मामले में इसने अपने पुराने मॉडल को पीछे छोड़ दिया है। इसमें गलतियों की दर भी काफी कम है। इसलिए टेक्नोलॉजी या क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर काम करने वालों के लिए यह एक बढ़िया अपग्रेड है।