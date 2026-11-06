OpenAI ने लॉन्च किया GPT-6 साइबर

OpenAI ने लॉन्च किया GPT-6 साइबर, खुद खोजेगा कंप्यूटर और वेबसाइट की सुरक्षा खामियां

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:11 am Nov 06, 202611:11 am

क्या है खबर?

OpenAI ने साइबर सुरक्षा से जुड़े कामों के लिए नया AI मॉडल GPT-6 साइबर पेश किया है। यह कंप्यूटर, वेबसाइट और सॉफ्टवेयर में मौजूद खामियों को खोजने के साथ उन्हें दूर करने में भी मदद करेगा। कंपनी के मुताबिक, यह पुराने मॉडलों के मुकाबले सुरक्षा से जुड़ी जांच बेहतर तरीके से कर सकता है। इसके साथ ही इसे इस तरह तैयार किया गया है कि यह बिना अनुमति किसी दूसरे सिस्टम में सेंध लगाने जैसे काम न करे।