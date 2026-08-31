OpenAI ने AI ट्रेनिंग के लिए खरीदे हजारों ऐपल मैक
OpenAI वर्तमान में हजारों ऐपल मैक मिनी और मैक स्टूडियो कंप्यूटर का इस्तेमाल अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल्स को सिखाने के लिए कर रही है।
इन मैक कंप्यूटर्स का इस्तेमाल रीइन्फोर्समेंट लर्निंग के लिए हो रहा है, जिसमें AI को गलतियों से सीखकर बेहतर बनाया जाता है। यह बताता है कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी बनाने के लिए ऐपल हार्डवेयर एक पसंदीदा विकल्प बन रहा है।
AI के लिए ऐपल मैक क्यों हैं इतने खास?
ऐपल के मैक मिनी और मैक स्टूडियो AI कंपनियों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। इसकी वजह यह है कि ये बहुत कम खर्च में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, खासकर पारंपरिक GPU सेटअप के मुकाबले।
इस बढ़ती मांग को देखते हुए ऐपल ने अगस्त के आखिर में इनके नए वर्जन भी लॉन्च किए थे। हालांकि, इसमें एक परेशानी भी है। इन मैक की मांग इतनी ज्यादा है कि वैश्विक मेमोरी की कमी के चलते कुछ महंगे मॉडल्स आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं। फिर भी, इनके दमदार प्रदर्शन और कम लागत इन्हें AI लैब्स और डेवलपर्स के लिए एक पसंदीदा विकल्प बनाती है।