OpenAI ने AI ट्रेनिंग के लिए खरीदे हजारों ऐपल मैक

ऐपल के मैक मिनी और मैक स्टूडियो AI कंपनियों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। इसकी वजह यह है कि ये बहुत कम खर्च में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, खासकर पारंपरिक GPU सेटअप के मुकाबले।

इस बढ़ती मांग को देखते हुए ऐपल ने अगस्त के आखिर में इनके नए वर्जन भी लॉन्च किए थे। हालांकि, इसमें एक परेशानी भी है। इन मैक की मांग इतनी ज्यादा है कि वैश्विक मेमोरी की कमी के चलते कुछ महंगे मॉडल्स आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं। फिर भी, इनके दमदार प्रदर्शन और कम लागत इन्हें AI लैब्स और डेवलपर्स के लिए एक पसंदीदा विकल्प बनाती है।