OpenAI की ChatGPT क्लासिक डेस्कटॉप ऐप बंद करने की योजना

नए ऐप ने पुराने मैक वर्जन की जगह इलेक्ट्रॉन आधारित वर्जन को अपना लिया, लेकिन इसके मुश्किल होने के कारण इसे खूब आलोचना झेलनी पड़ी।

OpenAI ने इसे आसान बनाने के लिए चैट और वर्क टॉगल के साथ-साथ एक साइडबार मेनू भी जोड़ा था, जिससे इसे इस्तेमाल करना और भी आसान हो जाए।

हालांकि, फिर भी इसमें अपडेट्स बहुत कम आते थे। इसलिए अब वे क्लासिक वर्जन को बंद कर रहे हैं और एक ऐसे चैट और वर्क अनुभव पर टेस्टिंग शुरू कर दी है, जो सब कुछ एक साथ पेश करेगा।