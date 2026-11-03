OpenAI की ChatGPT क्लासिक डेस्कटॉप ऐप बंद करने की योजना
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI 30 जनवरी, 2027 को ChatGPT क्लासिक डेस्कटॉप ऐप को बंद करने की योजना बना रही है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, इसकी जगह यूजर्स एक नए सभी सुविधाओं वाले प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे, जिसमें ChatGPT, वर्क और कोडैक्स जैसी सर्विस एक साथ मिलेंगी।
अच्छी बात यह है कि आपकी पुरानी चैट हिस्ट्री भी इस नए प्लेटफॉर्म पर रहेगी। साथ ही आपको कई और नए फीचर्स भी मिलेंगे।
ऐप में नए टॉगल पेश किए
नए ऐप ने पुराने मैक वर्जन की जगह इलेक्ट्रॉन आधारित वर्जन को अपना लिया, लेकिन इसके मुश्किल होने के कारण इसे खूब आलोचना झेलनी पड़ी।
OpenAI ने इसे आसान बनाने के लिए चैट और वर्क टॉगल के साथ-साथ एक साइडबार मेनू भी जोड़ा था, जिससे इसे इस्तेमाल करना और भी आसान हो जाए।
हालांकि, फिर भी इसमें अपडेट्स बहुत कम आते थे। इसलिए अब वे क्लासिक वर्जन को बंद कर रहे हैं और एक ऐसे चैट और वर्क अनुभव पर टेस्टिंग शुरू कर दी है, जो सब कुछ एक साथ पेश करेगा।