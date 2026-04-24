OpenAI ने पेश किया नया AI मॉडल GPT-5.5, क्या कुछ करेगा यह काम?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने अपना नया AI मॉडल GPT-5.5 पेश किया है। यह मॉडल कम निर्देशों में भी काम को समझकर पूरा करने में सक्षम बताया जा रहा है। कंपनी का कहना है कि यह यूजर्स को ज्यादा आसान और तेज अनुभव देगा। GPT-5.5 को खासतौर पर जटिल कामों को सरल बनाने के लिए तैयार किया गया है, जिससे रोजमर्रा के डिजिटल काम और प्रोफेशनल टास्क पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से पूरे हो सकेंगे।

काम ईमेल से लेकर रिसर्च तक करेगा कई काम यह नया मॉडल ईमेल, स्प्रेडशीट, कैलेंडर और अन्य ऐप्स के साथ मिलकर काम कर सकता है। यूजर के निर्देश मिलने पर यह खुद ही कई काम पूरे कर सकता है। वैज्ञानिक रिसर्च, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डाटा से जुड़े काम इसमें आसान हो जाएंगे। इससे डेवलपर्स और रिसर्चर्स को कम मेहनत में बेहतर नतीजे मिल सकते हैं और समय की भी बचत होगी, जिससे काम की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा।

क्षमता कम निर्देश में काम करने की खास क्षमता GPT-5.5 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कम जानकारी में भी काम को समझ लेता है। यह अस्पष्ट निर्देशों को भी सही तरीके से पकड़कर काम पूरा कर सकता है। कंपनी के अनुसार, यह मॉडल कोडिंग और टेक्निकल कामों में काफी मजबूत है। इसके साथ ही, यह जटिल समस्याओं को हल करने में मदद करता है, जिससे यूजर को बार-बार निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ती और काम ज्यादा सहज तरीके से पूरा होता है।

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