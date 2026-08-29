OpenAI की जलापेनो चिप से एनवीडिया को दिया झटका, AI होगा तेज और सस्ता

ऊर्जा बचत के मामले में जलापेनो सबसे अलग दिखती है। परीक्षणों से पता चला है कि प्रति वाट प्रदर्शन के मामले में यह एनवीडिया के नवीनतम ब्लैकवेल GPU को भी पीछे छोड़ देती है।

इसकी एक बड़ी वजह नई HBM4 मेमोरी तकनीक है। हालांकि, एनवीडिया अभी भी पूरी तरह से मुकाबले से बाहर नहीं है। उनके GPU बड़े ट्रेनिंग कार्यों के लिए अभी भी जरूरी हैं क्योंकि उनकी लचीली बनावट और दमदार सॉफ्टवेयर टूल्स अभी भी बेजोड़ हैं। यह लॉन्च दिखाता है कि AI के तेजी से बदलते हुए दौर में बड़ी टेक कंपनियां ज्यादा स्मार्ट और कुशल चिप बनाने की होड़ में लगी हैं।