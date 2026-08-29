OpenAI की जलापेनो चिप से एनवीडिया को दिया झटका, AI होगा तेज और सस्ता
OpenAI ने ब्रॉडकॉम के साथ मिलकर अपनी पहली कस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप जलापेनो पेश की है। इसे इस मकसद से बनाया गया है कि प्रशिक्षित AI मॉडल तेजी से और ज्यादा कुशलता से काम कर सकें।
कंपनी इस साल के अंत तक इन चिपों का इस्तेमाल अपने सिस्टम चलाने में करने की तैयारी कर रही है। इस कदम के साथ, ChatGPT निर्माता अब गूगल और अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) जैसी उन बड़ी टेक कंपनियों की सूची में आ गया है, जो रोजमर्रा के AI कामों के लिए एनवीडिया पर अपनी निर्भरता घटाना चाहती हैं।
ब्लैकवेल GPU को भी पीछे छोड़ा
ऊर्जा बचत के मामले में जलापेनो सबसे अलग दिखती है। परीक्षणों से पता चला है कि प्रति वाट प्रदर्शन के मामले में यह एनवीडिया के नवीनतम ब्लैकवेल GPU को भी पीछे छोड़ देती है।
इसकी एक बड़ी वजह नई HBM4 मेमोरी तकनीक है। हालांकि, एनवीडिया अभी भी पूरी तरह से मुकाबले से बाहर नहीं है। उनके GPU बड़े ट्रेनिंग कार्यों के लिए अभी भी जरूरी हैं क्योंकि उनकी लचीली बनावट और दमदार सॉफ्टवेयर टूल्स अभी भी बेजोड़ हैं। यह लॉन्च दिखाता है कि AI के तेजी से बदलते हुए दौर में बड़ी टेक कंपनियां ज्यादा स्मार्ट और कुशल चिप बनाने की होड़ में लगी हैं।