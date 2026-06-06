OpenAI ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए ChatGPT में पेश किया लॉकडाउन मोड

नए मोड में मिलेंगी ये सुविधाएं

लॉकडाउन मोड ऑन करते ही कुछ फीचर्स अपने आप बंद हो जाएंगे। इनमें इंटरनेट से तस्वीरें लाना, विश्लेषण के लिए फाइल डाउनलोड करना, डीप रिसर्च और एजेंट मोड जैसे एडवांस्ड टूल्स शामिल हैं।

हालांकि, फाइल अपलोड करना और चैट मेमोरी जैसी अहम सुविधाएं पहले की तरह काम करती रहेंगी। ChatGPT का इस्तेमाल करने वाला हर कोई चाहे उसके पास फ्री अकाउंट हो या पेड सेफ्टी सेटिंग्स में जाकर इसे आजमा सकता है।

इसके अलावा, एक नया 'सेशन मैनेजर' भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि आप कहां-कहां लॉग-इन हैं और जरूरत पड़ने पर दूर से ही लॉग-आउट भी कर सकते हैं।