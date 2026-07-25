OpenAI का AI कोडिंग गैजेट कुछ ही घंटों में बिका, जानिए क्यों है इतना खास

कॉडेक्स माइक्रो में 6 ट्रांसलूसेंट एजेंट कीज दी गई हैं। ये कीज AI के काम करने के तरीके के हिसाब से चलती हैं। ये बताती हैं कि AI इस वक्त क्या कर रहा है, जैसे कि वह खाली बैठा है, कोई काम कर रहा है, आपके इनपुट का इंतजार कर रहा है, अपना काम पूरा कर चुका है या फिर कोई गलती आ गई है।

इनके अलावा, इसमें 6 कमांड कीज भी हैं, जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। इनसे आप तेजी से चैट शुरू कर सकते हैं या किसी अनुरोध को अप्रूव कर सकते हैं।

डिवाइस में एक रोटरी डायल भी है, जिससे आप AI की 'रीजनिंग' यानि सोचने-समझने की शक्ति को घटा-बढ़ा सकते हैं।

इसके अलावा, कोड को जांचने या डीबग करने के लिए इसमें एक जॉयस्टिक भी मिलता है। यह ब्लूटूथ या USB-C के जरिये कनेक्ट होता है और मैक और विंडोज दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।