OpenAI ने पेश किए GPT-6 सोल और लूना, कोडिंग में करेंगे बहुत कम गलतियां

सोल की कीमत प्रति 10 लाख इनपुट टोकन के लिए 2 डॉलर (करीब 190 रुपये) है, जबकि आउटपुट टोकन के लिए 10 डॉलर (करीब 950 रुपये) देने होंगे, वहीं, लूना काफी सस्ता है। इसके लिए प्रति 10 लाख इनपुट टोकन के 0.10 डॉलर (करीब 9.5 रुपये) और आउटपुट टोकन के 0.50 डॉलर (करीब 45 रुपये) चुकाने होंगे।

अभी ये मॉडल ChatGPT प्लस, प्रो, बिजनेस, एंटरप्राइज और एडु यूजर्स के लिए उपलब्ध हैं। कंपनी ने GPT-6 लूना को ChatGPT डेस्कटॉप ऐप के जरिए फ्री और गो यूजर्स तक पहुंचाने की भी योजना बनाई है।