OpenAI ने साइबर सुरक्षा के लिए लॉन्च किया GPT-5.5-साइबर टेक्नोलॉजी Jun 23, 2026

OpenAI ने आधिकारिक तौर पर GPT-5.5-साइबर लॉन्च किया है। यह एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल है, जिसे खास तौर पर साइबर सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही कंपनी ने कोडैक्स सिक्योरिटी स्कैनर भी पेश किया है।

GPT-5.5-साइबर उनके 'ट्रस्टेड एक्सेस फोर साइबर' प्रोग्राम का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल दुनिया को और सुरक्षित बनाना है।

इसके अलावा, कंपनी ने 'पैच द प्लैनेट' पहल भी शुरू की है। इसके तहत ट्रेल ऑफ बिट्स, हैकरवन और कैलिप्सो जैसी कंपनियों के साथ मिलकर ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर में मौजूद कमियों को ठीक किया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत 5 दिन के एक 'स्प्रिंट' के साथ हुई थी, जिसमें सैकड़ों कमियां पकड़ी गईं।