होम टैब से आपको पहले की तरह ही सामान्य चैट का अनुभव मिलेगा, लेकिन डॉट्स टैब अब आपको सीधे AI एजेंट्स के साथ बातचीत करने का मौका देगा।

यह ऐसा है, जैसे आपके पास अलग-अलग कामों के लिए खास बॉट्स मौजूद हों। एक्सप्लोर सेक्शन से कोडैक्स और प्लगइंस जैसे अतिरिक्त फीचर्स अनलॉक होंगे।

अपनी पसंद के टूल्स को आप पिन भी कर सकते हैं, ताकि वे हमेशा आसानी से मिल जाएं।

अगर, आपको यह नया डिजाइन पसंद नहीं आता है तो सेटिंग्स में एक विकल्प भी है, जिससे आप वापस पुराने लुक पर जा सकते हैं।