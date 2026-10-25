दिवाली की तैयारियों के लिए OpenAI ने पेश किया ChatGPT वॉयस

ChatGPT वॉयस परिवार की रेसिपी को बोलकर लिख लेता है, खर्च की योजना बनाने में मदद करता है, बजट के हिसाब से उपहार सुझाता है और मेहमानों के लिए बैठने-खाने की व्यवस्था कर देता है।

इसके अलावा, प्लान में अचानक कोई बदलाव हो जाए या आखिरी मौके पर और भी मेहमान आ जाएं तो यह तुरंत स्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। इससे आपकी दीवाली का जश्न सुचारू और मजेदार बना रहता है।