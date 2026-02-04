OpenAI ने एंथ्रोपिक के पूर्व इंजीनियर को किया नियुक्त, जानिए क्या सौंपी जिम्मेदारी

OpenAI ने एंथ्रोपिक के पूर्व इंजीनियर को हेड ऑफ प्रिपेयर्डनेस पद पर नियुक्ति दी है

क्या है खबर?

OpenAI ने एंथ्रोपिक की तकनीकी टीम के सदस्य डायलन स्कैंडिनारो को अपना नया हेड ऑफ प्रिपेयर्डनेस नियुक्त किया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने बताया कि कंपनी जल्द ही अत्यंत शक्तिशाली मॉडल्स के साथ काम करना शुरू करेगी और इसके लिए उचित सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होगी। इनकी सुरक्षा जोखिमों को संभालने के लिए डायलन को नियुक्त किया है। विज्ञापन में इस पद के लिए सालाना 5.55 लाख डॉलर (करीब 5 करोड़ रुपये) का वेतन का प्रस्ताव था।