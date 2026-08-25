ChatGPT अब AI जनरेटेड तस्वीरों को स्टिकर में बदल देगा

OpenAI ने ChatGPT में AI जनरेटेड स्टिकर फीचर किया लॉन्च, जानिए कैसे करेगा काम

क्या है खबर?

OpenAI ने ChatGPT में नया स्टिकर फीचर पेश किया है, जिससे यूजर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनी इमेज का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से स्टिकर पैक बना सकते हैं। यह फीचर रोजमर्रा के पलों, आपसी मजाक, पसंदीदा किरदारों और निजी यादों को कस्टम स्टिकर में बदलने में मदद करने के लिए बनाया गया है। इनको व्हाट्सऐप और आईमैसेज जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा सकता है और सभी ChatGPT मोबाइल यूजर्स के लिए बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है।