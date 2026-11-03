OpenAI और xAI ने AI मॉडल इस्तेमाल पर लगाई पाबंदियां

OpenAI और xAI दोनों ही कंपनियां अब अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इस्तेमाल के नए नियम लागू कर रही हैं। इनका मकसद सब्सक्रिप्शन स्टैकिंग और इस्तेमाल की सीमा को बेहतर तरीके से संभालना है। दरअसल, कंपनी की बढ़ती हुई परिचालन लागत और यूजर्स की नाराजगी को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है।

OpenAI ने हाल ही में घोषणा की है कि अब एक ही डिवाइस या पेमेंट कार्ड पर कई नए पेड ChatGPT सब्सक्रिप्शन नहीं लिए जा सकेंगे। अगर, कोई यूजर इस तय सीमा को पार करने की कोशिश करता है तो उसे एक एरर मैसेज दिखाई देगा।