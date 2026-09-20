3 शोधकर्ताओं ने OpenAI के सिस्टम में खामी का पता लगाया है

भारतीय मूल के 3 शोधकर्ताओं ने OpenAI को किया हैक, जानिए कैसे किया यह कारनामा

क्या है खबर?

भारतीय मूल के 3 साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने जुलाई में एंथ्रोपिक के क्लाउड का इस्तेमाल कर OpenAI के सिस्टम को हैक कर सभी को चौंका दिया। यह एक अधिकृत सिक्योरिटी टेस्ट था, जिसमें शोधकर्ताओं ने सॉफ्टवेयर की एक कमी का फायदा उठाने के लिए क्लाउड की मदद ली। इसके बाद ChatGPT निर्माता के कर्मचारियों के अकाउंट्स और कंपनी के प्राइवेट गिटहब तक पहुंच हासिल कर ली। इस तरह तीनों ने कंपनी के सिस्टम की खामी का पता लगाया।