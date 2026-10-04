OpenAI ने स्पेस पेजेस में आ रही दिक्कत को किया खत्म

OpenAI ने स्पेस पेजेस फीचर में आ रही एक बग को ठीक कर दिया है। इस बग की वजह से कुछ यूजर्स को इसमें दिक्कतें आ रही थीं। यह दिक्कत 30 सितंबर से ही सामने आ रही थी, जिस वजह से यूजर्स अपने पेजेस बना या उन पर काम नहीं कर पा रहे थे। अब एक्सेस सामान्य हो गया है तो आप अपने स्पेस दोबारा से आसानी से सेटअप कर सकते हैं और उन्हें मैनेज भी कर सकते हैं।