OpenAI ने उत्पाद नीति उपाध्यक्ष को किया बर्खास्त कर दिया है

OpenAI ने एडल्ट मोड फीचर का विरोध करने वाली नीति अधिकारी को किया बर्खास्त

क्या है खबर?

OpenAI की उत्पाद नीति उपाध्यक्ष रयान बेयरमिस्टर को जनवरी में एक पुरुष सहकर्मी द्वारा यौन भेदभाव का आरोप लगाए जाने के बाद बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने भेदभाव के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। यह घटना बेयरमिस्टर की ओर से ChatGPT के लिए कंपनी के प्रस्तावित 'एडल्ट मोड' फीचर का विरोध करने के तुरंत बाद हुई है। संभावना जताई जा रही है कि बर्खास्तगी के पीछे यही वजह है, लेकिन कंपनी ने इसे नकार दिया है।