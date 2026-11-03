यूजर्स के विरोध के बाद OpenAI ने दोगुनी की ChatGPT उपयोग की सीमा

पहले OpenAI कुछ प्लांस में उपयोग की सीमा घटाने की सोच रही थी, लेकिन ग्राहकों के मिले फीडबैक के बाद कंपनी ने यह फैसला पूरी तरह पलट दिया।

उत्पाद कार्यकारी अधिकारी थिबॉल्ट सोतियो ने एक्स पर यह खबर साझा की और यूजर्स को अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद भी दिया।

कंपनी अभी भी कुछ फीचर्स के लिए बढ़ी हुई यूसेज लिमिट देना जारी रखेगी। उसका कहना है कि वह और भी स्मार्ट मॉडल बनाने पर काम कर रही है, ताकि समय के साथ चीजें बेहतर और स्मूथ चल सकें।