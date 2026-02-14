OpenAI ने चापलूसी करने वाला लोकप्रिय GPT-4o मॉडल बंद कर दिया है

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI ने अपने 5 पुराने ChatGPT मॉडल्स को बंद कर दिया है, जिनमें उसका लोकप्रिय, लेकिन विवादास्पद GPT-4o मॉडल भी शामिल है। 4o मॉडल कई मुकदमों के कारण विवादों में आ चुका है, जिनमें यूजर्स को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, भ्रामक व्यवहार और AI मनोविकृति से संबंधित मामले शामिल हैं। यह चापलूसी के मामले में कंपनी का सबसे अधिक स्कोर वाला ChatGPT मॉडल है, जो सुरक्षा की दृष्टि से यूसर्ज के लिए खतरनाक है।