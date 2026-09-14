OpenAI प्रमुख सैम ऑल्टमैन ने दी AI की रेस में लापरवाही नहीं बरतने की सलाह

OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने तकनीकी दुनिया से कहा है कि केवल एक-दूसरे से आगे निकलने के लिए वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक को जल्दबाजी में आगे न बढ़ाएं। उन्होंने कहा, "अमेरिकी प्रतिस्पर्धा का कोई भी दबाव लापरवाही को सही नहीं ठहरा सकता।"

हाल ही में AI को लेकर नियंत्रण की मांग उठने के बाद ऑल्टमैन ने तुरंत सुरक्षा उपायों पर जोर दिया है।

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने AI के बढ़ते खतरों को लेकर जताई जा रही चिंताओं को खारिज कर दिया और इसके विकास को धीमा करने की मांग को भी नहीं माना, जबकि उद्योग के प्रमुख इन खतरों को लेकर सहमत हैं।