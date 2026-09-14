OpenAI प्रमुख सैम ऑल्टमैन ने दी AI की रेस में लापरवाही नहीं बरतने की सलाह
OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने तकनीकी दुनिया से कहा है कि केवल एक-दूसरे से आगे निकलने के लिए वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक को जल्दबाजी में आगे न बढ़ाएं। उन्होंने कहा, "अमेरिकी प्रतिस्पर्धा का कोई भी दबाव लापरवाही को सही नहीं ठहरा सकता।"
हाल ही में AI को लेकर नियंत्रण की मांग उठने के बाद ऑल्टमैन ने तुरंत सुरक्षा उपायों पर जोर दिया है।
बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने AI के बढ़ते खतरों को लेकर जताई जा रही चिंताओं को खारिज कर दिया और इसके विकास को धीमा करने की मांग को भी नहीं माना, जबकि उद्योग के प्रमुख इन खतरों को लेकर सहमत हैं।
ऑल्टमैन ने की फेडरल AI मानकों की मांग
ऑल्टमैन का मानना है कि उद्योग को AI सिस्टम को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए स्पष्ट फेडरल मानकों और स्वतंत्र जांच की जरूरत है।
OpenAI में बड़े अपडेट्स लाने से पहले ही सुरक्षा जांच तैयार की जा रही हैं। ये कदम एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई की उस अपील से भी मेल खाते हैं, जिसमें उन्होंने AI के विकास में धीमापन लाने और हर पहलू पर गहराई से सोचने की बात कही थी।