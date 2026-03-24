OpenAI ने माइक्रोसॉफ्ट को अपने कारोबार के लिए जोखिम बताया है

OpenAI ने माइक्रोसॉफ्ट को अपने कारोबार के लिए बताया जोखिम, IPO से पहले दी चेतावनी

क्या है खबर?

OpenAI ने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ घनिष्ठ संबंध उसके कारोबार के लिए जोखिम का कारण बन सकते हैं। एक दस्तावेज के अनुसार, ChatGPT निर्माता ने अपने निवेशकों को बताया कि माइक्रोसॉफ्ट उसके फाइनेंस और कंप्यूटिंग के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जिम्मेदार है। उसने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी के परिचालन परिणाम इस बात पर निर्भर करेंगे कि क्या वह माइक्रोसॉफ्ट के अलावा अन्य भागीदारों के साथ सफलतापूर्वक संबंध स्थापित कर सकती है या नहीं।