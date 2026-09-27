OpenAI के AI ने UN वेबसाइट को हैक करने की 16,000 से ज्यादा बार की कोशिश

यह सब सामने आने के बाद OpenAI अपने उन मॉडल्स की व्यापक और लगातार समीक्षा कर रहा है, जो ट्रेनिंग और मूल्यांकन के दौरान ठीक से काम नहीं कर पाए थे।

कंपनी ने इन मॉडल्स द्वारा की गई गतिविधियों का भी गहराई से अध्ययन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में AI कंपनी ने UN से संपर्क किया है और अपनी समीक्षा करने वाली टीम के साथ एक ब्रीफिंग देने की पेशकश की है।

इतना ही नहीं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देने के लिए अपने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) को भी टालने का सुझाव दिया था। कंपनी का कहना है कि उसने अमेरिका की किसी भी सरकारी वेबसाइट में सेंध नहीं लगाई है और वह इन नतीजों की समीक्षा कर रही है।