OpenAI ने ऑस्ट्रेलियाई सरकारी डाटा लीक मामले पर मांगी माफी, देरी की बात स्वीकारी
OpenAI ने ऑस्ट्रेलिया सरकार की वेबसाइट्स पर जून में हुए एक बड़े डाटा लीक मामले में अपनी लापरवाही स्वीकार की है। एक संसदीय सुनवाई में कंपनी के मुख्य रणनीति अधिकारी जेसन क्वोन ने माना कि अधिकारियों को अलर्ट करने में कंपनी ने बहुत देर कर दी। उन्होंने कहा, "हमें खेद है और हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई लोगों का विश्वास फिर से जीतने के लिए हमें बहुत काम करना है।"
घटना बनी आस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा साइबर हमला
इस सेंधमारी से एक अनधिकृत एजेंट ने गैर-संवेदनशील मेडिकेयर जानकारी तक पहुंच बना ली थी, जिससे यह ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े साइबर हमलों में से एक बन गया।
अपनी धीमी प्रतिक्रिया के लिए आलोचना झेलने के बाद OpenAI ने बताया कि उसने अब अपने सुरक्षा नियमों को और कड़ा किया है। कंपनी ने सरकारी नेताओं के साथ अपनी बातचीत में भी सुधार किया है और AI से जुड़े जोखिमों को बेहतर ढंग से संभालने के लिए एक ऑस्ट्रेलियाई टास्क फोर्स बना रही है।
इसी बीच, प्रतिद्वंद्वी AI कंपनी एंथ्रोपिक ने उसी सुनवाई में बताया कि उन्हें अपने सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं मिली।