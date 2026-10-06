OpenAI ने ऑस्ट्रेलियाई सरकारी डाटा लीक मामले पर मांगी माफी, देरी की बात स्वीकारी

इस सेंधमारी से एक अनधिकृत एजेंट ने गैर-संवेदनशील मेडिकेयर जानकारी तक पहुंच बना ली थी, जिससे यह ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े साइबर हमलों में से एक बन गया।

अपनी धीमी प्रतिक्रिया के लिए आलोचना झेलने के बाद OpenAI ने बताया कि उसने अब अपने सुरक्षा नियमों को और कड़ा किया है। कंपनी ने सरकारी नेताओं के साथ अपनी बातचीत में भी सुधार किया है और AI से जुड़े जोखिमों को बेहतर ढंग से संभालने के लिए एक ऑस्ट्रेलियाई टास्क फोर्स बना रही है।

इसी बीच, प्रतिद्वंद्वी AI कंपनी एंथ्रोपिक ने उसी सुनवाई में बताया कि उन्हें अपने सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं मिली।