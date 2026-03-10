LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / पेंटागन के खिलाफ मुकदमे में एंथ्रोपिक के समर्थन में उतरे OpenAI और गूगल के कर्मचारी
एंथ्रोपिक ने पेंटागन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Mar 10, 2026
09:38 am
क्या है खबर?

OpenAI और गूगल डीपमाइंड के कर्मचारी अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) के खिलाफ मुकदमे में एंथ्रोपिक के समर्थन में उतर आए हैं। 30 से अधिक कर्मचारियों ने मुकदमे का समर्थन करते हुए बयान दायर किया। इस पर हस्ताक्षर करने वालों में गूगल डीपमाइंड के मुख्य वैज्ञानिक जेफ डीन भी शामिल हैं। इसमें कहा गया है, "सरकार द्वारा एंथ्रोपिक को आपूर्ति श्रृंखला के लिए खतरा घोषित करना शक्ति का अनुचित और मनमाना दुरुपयोग था, जिसके हमारे उद्योग पर गंभीर परिणाम होंगे।"

समर्थन 

कर्मचारियों ने दिया यह तर्क

एंथ्रोपिक के समर्थन में दायर की गई सहायक याचिका क्लाउड निर्माता द्वारा रक्षा विभाग और अन्य संघीय एजेंसियों के खिलाफ 2 मुकदमे दायर करने के कुछ घंटों बाद ही अदालती रिकॉर्ड में दर्ज हुई। अदालती याचिका में गूगल और OpenAI के कर्मचारियों ने यह तर्क दिया है, "अगर, पेंटागन,एंथ्रोपिक के साथ अपने अनुबंध की सहमत शर्तों से संतुष्ट नहीं था तो एजेंसी सीधे अनुबंध रद्द कर सकती थी और किसी अन्य अग्रणी AI कंपनी की सेवाएं ले सकती थी।"

विवाद 

पेंटागन और एंथ्रोपिक के बीच क्या है विवाद?

एंथ्रोपिक ने पेंटागन को अमेरिकियों की व्यापक निगरानी या ऑटोनॉमस रूप से हथियार चलाने के लिए अपनी तकनीक का उपयोग करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने कंपनी को आपूर्ति श्रृंखला के लिए जोखिम घोषित कर दिया, जो आमतौर पर विदेशी शत्रुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही उसके उत्पादों का सरकारी विभागों में उपयोग प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद एंथ्रोपिक ने रक्षा विभाग के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।

