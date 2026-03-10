एंथ्रोपिक ने पेंटागन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है

पेंटागन के खिलाफ मुकदमे में एंथ्रोपिक के समर्थन में उतरे OpenAI और गूगल के कर्मचारी

क्या है खबर?

OpenAI और गूगल डीपमाइंड के कर्मचारी अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) के खिलाफ मुकदमे में एंथ्रोपिक के समर्थन में उतर आए हैं। 30 से अधिक कर्मचारियों ने मुकदमे का समर्थन करते हुए बयान दायर किया। इस पर हस्ताक्षर करने वालों में गूगल डीपमाइंड के मुख्य वैज्ञानिक जेफ डीन भी शामिल हैं। इसमें कहा गया है, "सरकार द्वारा एंथ्रोपिक को आपूर्ति श्रृंखला के लिए खतरा घोषित करना शक्ति का अनुचित और मनमाना दुरुपयोग था, जिसके हमारे उद्योग पर गंभीर परिणाम होंगे।"