OpenAI और एंथ्रोपिक ने छुटि्टयों के दिनों में AI उपयोग की सीमा बढ़ाई है

OpenAI और एंथ्रोपिक ने AI उपयोग की सीमा बढ़ाई, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

OpenAI और एंथ्रोपिक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कोडिंग टूल्स पर उपयोग की सीमा में अस्थायी वृद्धि की घोषणा की है, जिससे डेवलपर्स को छुट्टियों के दौरान अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी। साल के अंत में शुरू की गई एक पहल के तहत दोनों कंपनियां चुनिंदा यूजर्स को उच्च उपयोग सीमा तक पहुंच प्रदान कर रही हैं। इसका उद्देश्य उन डेवलपर्स और पेशेवरों को सहायता देना है, जो गहन कार्य के दौरान नियमित रूप से मौजूदा सीमाओं तक पहुंच जाते हैं।