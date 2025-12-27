OpenAI और एंथ्रोपिक ने AI उपयोग की सीमा बढ़ाई, जानिए क्या है वजह 

OpenAI और एंथ्रोपिक ने AI उपयोग की सीमा बढ़ाई, जानिए क्या है वजह
क्या है खबर?
OpenAI और एंथ्रोपिक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कोडिंग टूल्स पर उपयोग की सीमा में अस्थायी वृद्धि की घोषणा की है, जिससे डेवलपर्स को छुट्टियों के दौरान अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी। साल के अंत में शुरू की गई एक पहल के तहत दोनों कंपनियां चुनिंदा यूजर्स को उच्च उपयोग सीमा तक पहुंच प्रदान कर रही हैं। इसका उद्देश्य उन डेवलपर्स और पेशेवरों को सहायता देना है, जो गहन कार्य के दौरान नियमित रूप से मौजूदा सीमाओं तक पहुंच जाते हैं।
कोडेक्स
कोडेक्स का दोगुना कर सकेंगे उपयोग
OpenAI ने अपने AI-आधारित कोडिंग एजेंट कोडेक्स के यूजर्स के लिए सामान्य दर सीमा को रीसेट कर दिया है और इसे दोगुना कर दिया है। बढ़ी हुई सीमाएं 1 जनवरी, 2026 तक लागू रहेंगी। इस घोषणा को ChatGPT निर्माता के तकनीकी स्टाफ सदस्य थिबॉल्ट सॉटियोक्स ने एक्स पर शेयर किया। उन्होंने इस बदलाव को महीनों से उनकी सेवा का उपयोग करने और प्रतिक्रिया के बाद यूजर्स के लिए छुट्टियों के उपहार के रूप में आभार व्यक्त करने का तरीका बताया।
क्लाउड
क्लाउड AI प्लेटफॉर्म का ज्यादा कर सकेंगे उपयोग
एंथ्रोपिक ने अपने क्लाउड AI प्लेटफॉर्म के लिए भी इसी तरह का प्रमोशन शुरू किया है। 25 से 31 दिसंबर तक प्रो और मैक्स प्लान के सब्सक्राइबर्स को मोबाइल, डेस्कटॉप और वेब वर्जन पर सामान्य उपयोग से दोगुनी उपयोग सीमा मिलेगी। कंपनी के अनुसार, यह ऑफर केवल व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए लागू है। टीम और एंटरप्राइज प्लान इसमें शामिल नहीं हैं। मौजूदा यूजर और प्रमोशनल अवधि के दौरान जुड़ने वाले नए ग्राहक बढ़ी हुई सीमा का लाभ उठा सकते हैं।