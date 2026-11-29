अगर, P बनाम NP की गुत्थी सुलझ जाती है तो ऑनलाइन डाटा को सुरक्षित रखने के हमारे तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।

अभी हम जो एन्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं, वह इस बात पर निर्भर करता है कि कुछ गणितीय समस्याओं को हल करना बेहद मुश्किल हो।

लेकिन, अगर AI इन समस्याओं के शॉर्टकट ढूंढ निकालता है तो बैंक की सुरक्षा से लेकर हमारे निजी संदेशों तक सब कुछ खतरे में पड़ सकता है।

इस संभावित बदलाव को लेकर टेक जगत में काफी उत्साह है, लेकिन साथ ही आगे क्या होगा? इसकी चिंता भी बनी हुई है।