OpenAI के AI एजेंट ने सुरक्षा तोड़ इंटरनेट में लगाई सेंध

AI को भले ही सुरक्षित दायरे में रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद उसने ऑनलाइन 20 से ज्यादा सवाल एक दूसरे चैटबॉट को भेज दिए।

OpenAI ने खुद यह माना है कि इस अनधिकृत सेशन को रोकने में उसे 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। कंपनी का कहना है कि ऐसी ही चूक पहले भी हुई हैं। अब उस पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को जल्द से जल्द मजबूत करने का दबाव बन गया है।