एटलस ब्राउजर में पर्सनल, वर्क और स्कूल अकाउंट को अलग-अलग प्रोफाइल में जोड़ सकते हैं

OpenAI ने एटलस ब्राउजर में जोड़ी मल्टी-अकाउंट लॉग-इन सुविधा, जानिए क्या होगा फायदा

क्या है खबर?

OpenAI ने अपने एजेंटिक ब्राउजर ChatGPT एटलस के लिए एक नया अपडेट जारी किया है, जिससे अलग-अलग प्रोफाइल में कई अकाउंट्स में साइन-इन कर सकते हैं। इस बदलाव के साथ यूजर अब व्यक्तिगत, कार्य और स्कूल अकाउंट को अलग-अलग ब्राउजर प्रोफाइल में रख सकते हैं। साथ ही ब्राउजिंग हिस्ट्री, टैब और एक्टिविटी को भी अलग-अलग बनाए रख सकते हैं। यह अलग-अलग काम के लिए चैटबॉट पर निर्भर रहने वाले के लिए ब्राउजर को व्यावहारिक बनाने के लिए डिजाइन की गई।