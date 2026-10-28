ChatGPT पर चैट के अंदर ही संभाल सकेंगे आईक्लाउड मेल और कैलेंडर

OpenAI ने हाल ही में एक शानदार अपडेट दिया है। अब ChatGPT आपके आईक्लाउड मेल और कैलेंडर से सीधे कनेक्ट हो सकेगा।

इसका मतलब है कि आप सीधे चैट के अंदर रहते हुए ईमेल पढ़ और भेज सकते हैं, अपने इनबॉक्स में कुछ भी खोज सकते हैं और इवेंट भी शेड्यूल कर सकते हैं।

यह सुविधा उन सभी यूजर्स के लिए काम करेगी, जिनके पास @icloud.com, @me.com, या @mac.com वाले ईमेल एड्रेस हैं।