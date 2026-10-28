ChatGPT पर चैट के अंदर ही संभाल सकेंगे आईक्लाउड मेल और कैलेंडर
टेक्नोलॉजी
OpenAI ने हाल ही में एक शानदार अपडेट दिया है। अब ChatGPT आपके आईक्लाउड मेल और कैलेंडर से सीधे कनेक्ट हो सकेगा।
इसका मतलब है कि आप सीधे चैट के अंदर रहते हुए ईमेल पढ़ और भेज सकते हैं, अपने इनबॉक्स में कुछ भी खोज सकते हैं और इवेंट भी शेड्यूल कर सकते हैं।
यह सुविधा उन सभी यूजर्स के लिए काम करेगी, जिनके पास @icloud.com, @me.com, या @mac.com वाले ईमेल एड्रेस हैं।
सभी प्लेटफॉर्म पर ऐप पासवर्ड होगा जरूरी
आईक्लाउड को ChatGPT से जोड़ने के लिए यूजर्स को खास ऐप पासवर्ड बनाने होंगे। यह सुविधा वेब, डेस्कटॉप और iOS पर चैटबॉट के सभी प्लान पर उपलब्ध होगी।
OpenAI के प्रोएक्टिव AI एजेंट डॉट्स को भी ये सारे अपग्रेड मिल गए हैं, जिससे अब अपने दिन को व्यवस्थित करना या मैसेज मैनेज करना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा।