LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / ISRO ने अंतरिक्ष में रचा एक और इतिहास, लॉन्च किया सबसे भारी उपग्रह 
ISRO ने अंतरिक्ष में रचा एक और इतिहास, लॉन्च किया सबसे भारी उपग्रह 

ISRO ने अंतरिक्ष में रचा एक और इतिहास, लॉन्च किया सबसे भारी उपग्रह 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
संपादन भारत शर्मा
Nov 02, 2025
05:35 pm
क्या है खबर?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने रविवार (2 नवंबर) को अंतरिक्ष में अपनी बढ़ती ताकत में एक और उपलब्धि जोड़ दी है। एजेंसी ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम करीब 5:26 बजे अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 लॉन्च किया है, जिसका वजन 4,410 किलोग्राम है। इस सेटेलाइट को सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM3-M5 से अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसे विशाल पेलोड ले जाने की क्षमता के कारण 'बाहुबली' उपनाम दिया गया है।

उद्देश्य 

सेटेलाइट से क्या होगा फायदा?

CMS-03 को GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है, 4,410 किलोग्राम वजन वाला एक बहु-बैंड संचार उपग्रह है। यह एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र और भारतीय भूभाग पर सेवाएं प्रदान करेगा। इस उपग्रह को विशेष रूप से भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि रक्षा क्षेत्र के लिए सुरक्षित संचार को बेहतर बनाया जा सके। यह प्रक्षेपण दूर तटीय क्षेत्रों में भी समुद्री संपर्क और आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है।

स्थानांन्तरण 

इस उपग्रह की जगह लेगा CMS-03

लॉन्च किया गया नया CMS-03 सेटेलाइट 2013 में प्रक्षेपित किए गए GSAT-7 रुक्मिणी उपग्रह का स्थान लेगा। ISRO ने 2019 में नौसेना के लिए इस उपग्रह को विकसित करने के लिए 1,589 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। CMS-03 का प्रक्षेपण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उच्च क्षमता वाले अंतरिक्ष संचार में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करेगा, जिसका उद्देश्य भारत और आस-पास के समुद्री क्षेत्रों में संचार कवरेज में सुधार करना है।

रॉकेट 

क्या है रॉकेट LVM3 की खासियत?

'बाहुबली' रॉकेट LVM3 की यह 5वीं परिचालन उड़ान है। यह वही रॉकेट जिसने हाल ही में चंद्रयान-3 चंद्र मिशन को अंजाम दिया था। यह शक्तिशाली 43.5-मीटर ऊंचा और 4,000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) और 8,000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) तक ले जाने के लिए डिजाइन किया है। पहली बार इस रॉकेट के जरिए 4,410 किलोग्राम वजनी अब तक का सबसे भारी सेटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा गया है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें सेटेलाइट का लॉन्च 

सराहना

प्रधानमंत्री ने मोदी ने की ISRO की सराहना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 लॉन्च किए जाने को लेकर ISRO की सराहना की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र हमें निरंतर गौरवान्वित करता है! भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह के लॉन्च पर ISRO को बधाई। हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की बदौलत हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र उत्कृष्टता और नवाचार का पर्याय बन गया है। उनकी सफलताओं ने राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाया है और अनगिनत लोगों को सशक्त बनाया है'