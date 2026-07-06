11 जुलाई को दिखेगा चंद्रमा और प्लीएड्स का दुर्लभ संगम
11 जुलाई को सुबह 3 बजे अर्धचंद्र और प्लीएड्स एक साथ मिलकर एक अद्भुत दृश्य पेश करेंगे। प्लीएड्स को 'कृतिका नक्षत्र' या 'सेवन सिस्टर्स' भी कहा जाता है, जो आसमान के सबसे शानदार नक्षत्र समूहों में से एक है। इस दिन चंद्रमा के करीब दिखाई देगा।
लंदन में इस नजारे को पूर्वी-उत्तर-पूर्वी दिशा में सूर्योदय से ठीक पहले देख पाएंगे। इस दौरान चंद्रमा एक पतले अर्धचंद्र के रूप में दिखेगा, जिसकी सतह का केवल 15 प्रतिशत हिस्सा ही रोशनी से जगमगाएगा और इसके अंधेरे हिस्से में प्लीएड्स का समूह ठीक पास ही दिखाई देगा।
मंगल वृषभ राशि में नीचे की ओर दिखाई देगा
अगर, आप ध्यान से देखेंगे तो क्षितिज के करीब वृषभ राशि में आपको मंगल ग्रह भी दिखाई दे सकता है। हालांकि, जैसे-जैसे आसमान में उजाला बढ़ेगा, इसे पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
यह खगोलीय घटना सिर्फ उत्तरी गोलार्ध के लोगों के लिए ही नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध के लोग भी इसे देख पाएंगे, जब उनके इलाके में पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा में वृषभ राशि का उदय होगा।