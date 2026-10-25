अग्नाशय कैंसर DNA बदलकर इलाज का करता है विरोध, शोध में खुलासा

शोधकर्ताओं ने पैंक्रियाटिक कैंसर के बढ़ने से जुड़े कई आनुवंशिक बदलावों की पहचान की है, जिनमें MYC और TIGIT भी शामिल हैं। जब उन्होंने MYC को ब्लॉक किया तो सबसे खतरनाक कैंसर कोशिकाएं उतनी आक्रामक नहीं रहीं और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए उन्हें पहचानना आसान हो गया।

कुछ कोशिकाओं ने रोग प्रतिरोधक तंत्र के हमलों से बचने के लिए TIGIT को भी बढ़ा लिया था।

वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर, इन जीन्स को निशाना बनाया जाए तो पैंक्रियाटिक कैंसर के इलाज के नए और बेहतर तरीके सामने आ सकते हैं। इन जीन्स को लक्ष्य करने वाली दवाइयों पर फिलहाल क्लीनिकल ट्रायल चल रहे हैं।