एनवीडिया के GPUs पाने के लिए कंपनियां कर रहीं अरबों डॉलर खर्च
एनवीडिया के GPU आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की रीढ़ की हड्डी हैं, जिन्हें पाने के लिए लैब्स अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कंपनियां अब इन चिप्स को अमेजन या गूगल जैसे बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स से किराए पर ले सकती हैं या फिर 300 से ज्यादा नए 'निओक्लाउड' प्रोवाइडर्स में से किसी एक को चुन सकती हैं।
दरअसल, केवल 11 महीनों में GPU प्रोवाइडर्स की संख्या में 55 फीसदी का बड़ा उछाल देखा गया है, जिससे इन्हें हासिल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है।
राजस्व में 89 फीसदी उछाल की उम्मीद
OpenAI जैसी बड़ी AI कंपनियां भरोसे के लिए स्थापित क्लाउड दिग्गजों के साथ काम करना पसंद करती हैं, वहीं कोरवेव जैसे निओक्लाउड विशेष प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा सुविधा और लचीलापन देते हैं।
यहां तक कि स्पेस-X भी अपनी खाली पड़ी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए बड़े-बड़े किराये के सौदे कर रही है। इस भारी मांग के कारण एनवीडिया का स्टॉक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है और कंपनी का बाजार मूल्य करीब 6,000 अरब डॉलर (करीब 5.7 लाख अरब रुपये) हो गया है। इसके चलते कंपनी को उम्मीद है कि इस तिमाही में उसका राजस्व पिछले साल के मुकाबले 89 फीसदी बढ़ जाएगा।