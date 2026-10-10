एनवीडिया के GPUs पाने के लिए कंपनियां कर रहीं अरबों डॉलर खर्च

OpenAI जैसी बड़ी AI कंपनियां भरोसे के लिए स्थापित क्लाउड दिग्गजों के साथ काम करना पसंद करती हैं, वहीं कोरवेव जैसे निओक्लाउड विशेष प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा सुविधा और लचीलापन देते हैं।

यहां तक कि स्पेस-X भी अपनी खाली पड़ी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए बड़े-बड़े किराये के सौदे कर रही है। इस भारी मांग के कारण एनवीडिया का स्टॉक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है और कंपनी का बाजार मूल्य करीब 6,000 अरब डॉलर (करीब 5.7 लाख अरब रुपये) हो गया है। इसके चलते कंपनी को उम्मीद है कि इस तिमाही में उसका राजस्व पिछले साल के मुकाबले 89 फीसदी बढ़ जाएगा।