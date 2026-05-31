एनवीडिया कर रही AI चिप्स वाले विंडोज कंप्यूटर लाने की तैयारी  

डिवाइस पर AI चलाने वाले PC के संकेत दिए

एनवीडिया ने एक्स पर 'ए न्यू एरा ऑफ PC' का मैसेज देकर कंप्यूटैक्स में एक बड़ी घोषणा का इशारा किया है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एनवीडिया का मकसद है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े काम सीधे आपके डिवाइस पर ही किए जा सकें, जिससे महंगे क्लाउड सर्विसेज पर निर्भरता कम हो।

उनके खास चिप डिजाइन की वजह से PC तेज और समझदार बन सकते हैं और जो कारोबार AI के भारी-भरकम कामों से जूझते हैं, उनका खर्च भी कम हो जाएगा।