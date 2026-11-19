एनवीडिया को डाटा लीक की धमकी

एनवीडिया को डाटा लीक की धमकी, हैकर्स ने दिया 10 दिन से भी कम का समय

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:13 am Nov 19, 202609:13 am

क्या है खबर?

चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया को साइबर हमले और डाटा लीक की धमकी मिली है। द जेंटलमेन नाम के रैंसमवेयर समूह ने अपनी डार्क वेब वेबसाइट पर कंपनी का नाम डालकर एक काउंटडाउन शुरू किया है। इसमें करीब 234 घंटे यानी 10 दिन से भी कम समय बचा है। समूह ने दावा किया है कि उसके पास एनवीडिया की चोरी की गई जानकारी है और समय पूरा होने पर वह इसे सार्वजनिक कर सकता है।