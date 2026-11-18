एनवीडिया ने चीन को हॉपर चिप्स भेजना किया बंद, अमेरिकी सरकार ने बढ़ाई निगरानी
क्या है खबर?
चिप कंपनी एनवीडिया अब चीन को हॉपर श्रेणी के डाटा सेंटर चिप्स नहीं भेज रही है। कंपनी की अंतरिम CEO कोलेट क्रेस ने मंगलवार (17 नवंबर) को निवेशकों और विश्लेषकों के साथ बातचीत में बताया कि तीसरी तिमाही में चीन को 2.4 अरब डॉलर के लाइसेंस प्राप्त हॉपर उत्पाद बेचे गए थे। हालांकि, कंपनी के आगे के कारोबार संबंधी अनुमान में चीन के लिए ऐसे किसी उत्पाद की बिक्री शामिल नहीं है।
फैसला
चीन में चिप्स की बिक्री बंद करने का फैसला
कोलेट क्रेस ने कहा कि एनवीडिया अब चीन को लाइसेंस प्राप्त हॉपर डाटा सेंटर चिप्स नहीं भेज रही है।
हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि कंपनी ने शिपमेंट बंद करने का फैसला क्यों लिया।
यह कदम एनवीडिया की उस रणनीति से अलग है, जिसके तहत कंपनी लंबे समय से चीन में अपना कारोबार बढ़ाने और वहां के ग्राहकों को चिप्स बेचने की अनुमति हासिल करने की कोशिश कर रही थी।
निगरानी
अमेरिकी सरकार ने चिप बिक्री पर बढ़ाई निगरानी
एनवीडिया के पूर्व CEO जेन्सेन हुआंग चीन को चिप बेचने के समर्थक रहे हैं।
अमेरिका ने पहले कंपनी के उन्नत ब्लैकवेल चिप्स चीन भेजने की मांग को मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H200 हॉपर चिप्स के निर्यात की अनुमति दी थी।
सोमवार को अमेरिकी प्रशासन ने चिप निर्यात पर निगरानी बढ़ाने का फैसला किया, ताकि चीन को उन्नत तकनीक तक पहुंच मिलने से रोका जा सके।
समिति
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बोर्ड समिति बनाएगी एनवीडिया
एनवीडिया के नए चेयरमैन हार्वे जोन्स ने कहा कि कंपनी ऐसे दौर में काम कर रही है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उसके कारोबार को प्रभावित कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि कंपनी के अगले CEO को इन परिस्थितियों में सावधानी से फैसले लेने होंगे।
एनवीडिया ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा और निर्यात नियंत्रण से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए बोर्ड स्तर पर एक नई समिति बनाने की घोषणा भी की है।