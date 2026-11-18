एनवीडिया ने चीन को हॉपर चिप्स भेजना किया बंद

एनवीडिया ने चीन को हॉपर चिप्स भेजना किया बंद, अमेरिकी सरकार ने बढ़ाई निगरानी

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:47 am Nov 18, 202609:47 am

क्या है खबर?

चिप कंपनी एनवीडिया अब चीन को हॉपर श्रेणी के डाटा सेंटर चिप्स नहीं भेज रही है। कंपनी की अंतरिम CEO कोलेट क्रेस ने मंगलवार (17 नवंबर) को निवेशकों और विश्लेषकों के साथ बातचीत में बताया कि तीसरी तिमाही में चीन को 2.4 अरब डॉलर के लाइसेंस प्राप्त हॉपर उत्पाद बेचे गए थे। हालांकि, कंपनी के आगे के कारोबार संबंधी अनुमान में चीन के लिए ऐसे किसी उत्पाद की बिक्री शामिल नहीं है।