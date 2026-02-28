एनवीडिया नई चिप लॉन्च करने की कर रही तैयारी, बदल देगी AI उपयोग का तरीका

एनवीडिया AI के उपयोग को बेहतर बनाने के लिए नई चिप ला रही है

क्या है खबर?

चिप निर्माता एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI और अन्य ग्राहकों को तेज और अधिक कुशल AI सिस्टम बनाने में मदद करने के लिए एक नए प्रोसेसर पर काम कर रही है। यह ग्राहकों द्वारा इस तकनीक के उपयोग के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। कहा जा रहा है कि तकनीकी दिग्गज इंफरेंस कंप्यूटिंग के लिए एक नया सिस्टम विकसित कर रही है, जो AI मॉडल को प्रश्नों का त्वरित और सटीक उत्तर देने में मदद करती है।