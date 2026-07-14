एनवीडिया की जीफोर्स नाउ सुविधा 15 जुलाई से भारत में होगी शुरू

इस सर्विस के लिए आपको 2 प्लान- परफॉरमेंस (999 रुपये प्रति महीने) और अल्टिमेट (1,999 रुपये प्रति महिने) मिलेंगे।

अगर, आप सिर्फ कुछ समय के लिए गेम खेलना चाहते हैं तो एक दिन का पास भी ले सकते हैं। अल्टिमेट प्लान लेने वाले यूजर्स को DLSS 4 जैसी शानदार टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिससे वे 120 फ्रेम प्रति सेकेंड पर 5K रेजोल्यूशन तक बिना किसी रुकावट के गेम्स स्ट्रीम कर पाएंगे।

आप अपने स्टीम, एपिक गेम्स स्टोर या एक्सबॉक्स गेम पास अकाउंट के गेम्स को इस सर्विस के जरिए एक्सेस कर सकते हैं।

इसके साथ ही, क्लाउड स्टोरेज की सुविधा भी मिलेगी, जो 299 रुपये प्रति महिने से शुरू होगी। सब्सक्रिप्शन के लिए UPI पेमेंट का विकल्प भी मौजूद है, जिससे पेमेंट करना बेहद आसान हो जाएगा, वहीं जिन बीटा यूजर्स के पास अर्ली पास था, उन्हें शुरुआती 3 महीनों के लिए 20 फीसदी की खास छूट दी जाएगी।