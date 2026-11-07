एनवीडिया ने TSMC से एडवांस मेमोरी चिप्स बनाने का किया अनुरोध, दूसरी कंपनियों को मिलेगी टक्कर

द इंफॉर्मेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, TSMC ने '3D DRAM' नामक अगली पीढ़ी की मेमोरी तकनीक के निर्माण की योजना बनानी शुरू कर दी है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी नए कारखाने बनाने या किसी मौजूदा सेमीकंडक्टर सुविधा को खरीदकर उसे मेमोरी उत्पादन के लिए बदलने पर विचार कर रही है।

डाटा को तेजी से स्टोर करने और वापस निकालने के लिए इन चिप्स को उतनी ही सक्षम मेमोरी की भी जरूरत होती है।