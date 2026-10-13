एनवीडिया ने साझेदारों के साथ पेश किया AI डाटा सेंटर का नया डिजाइन

MGX 1.2 तकनीक से अब रैक 250 किलोवाट तक की बिजली पर चल सकेंगे। इसमें लिक्विड कूलिंग का इस्तेमाल होगा, जो AI के उन कामों के लिए बहुत जरूरी है, जिनमें ज्यादा बिजली खर्च होती है।

इसके अलावा, एनवीडिया और उसके साथी डाटा सेंटर्स को और भरोसेमंद बनाने के लिए पावर और कूलिंग के एक जैसे स्टैंडर्ड भी ला रहे हैं।

मेटा अपने नेटवर्क को एनवीडिया के स्पेक्ट्रम-6 स्विचों से बेहतर बना रही है, वहीं सिस्को के साथ मिलकर एक नया स्टैंडर्ड लाया जाएगा, जिससे बैंडविड्थ और तेज होगी।