एनवीडिया प्रमुख ने AI से 2030 तक दुनिया को बड़ खतरे के दावों को नकारा

हुआंग AI के साथ तेजी से आगे बढ़ने के पक्ष में हैं, लेकिन उनकी एक अहम शर्त है कि यह काम सुरक्षित तरीके से ही होना चाहिए।

उन्होंने कहा, "हमें दूसरों की परवाह किए बिना जितनी तेजी से हो सके, उतनी गति से आगे बढ़ना चाहिए। हम अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम कभी भी ऐसे उत्पाद बाजार में नहीं उतारेंगे, जो तैयार न हों या जो असुरक्षित हों।"

हाल ही में 14 सितंबर को लॉस एंजेलिस में हुए 'ऑल-इन समिट' के दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की थी। ट्रंप ने भी AI को लेकर फैले व्यापक डर को एक तरह का धोखा या झूठ बताया था।