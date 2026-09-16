एनवीडिया CEO ने कहा- AI की सुरक्षा के लिए नहीं सरकारी नियमों की जरूरत
एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की सुरक्षा के लिए अभी सरकार के नए नियमों की कोई खास जरूरत नहीं है।
सेल्सफोर्स के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बाजार की ताकतें पहले से ही कंपनियों को AI को सुरक्षित और अभिनव बनाए रखने के लिए प्रेरित करती हैं।
उन्होंने इस विचार को भी खारिज कर दिया कि आपको तेजी से आगे बढ़ने और सुरक्षित रहने में से किसी एक को चुनना होगा।
उनका मानना है कि कंपनियां अपनी नवाचार की रफ्तार को लोगों की वास्तविक जरूरतों और मूल्यों के साथ मिला सकती हैं।
एंथ्रोपिक कर रही नई तकनीक रोकने की बात
हालांकि, सभी लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई चाहते हैं कि नई तकनीक के विकास को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, वहीं मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग AI सुरक्षा की जांच के लिए बाहरी विशेषज्ञों की राय को तरजीह देते हैं।
हुआंग की सोच इनसे अलग है। उन्हें लगता है कि सुरक्षा एक इंजीनियरिंग चुनौती है और कंपनियों को अपने अंदरूनी सिस्टम पर ही भरोसा करना चाहिए। इसी से वे तय कर सकेंगी कि जब चीजें पर्याप्त सुरक्षित न हों तो उन्हें विकास की गति धीमी करनी चाहिए या उसे रोकना चाहिए।