एनवीडिया CEO ने कहा- AI की सुरक्षा के लिए नहीं सरकारी नियमों की जरूरत

एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की सुरक्षा के लिए अभी सरकार के नए नियमों की कोई खास जरूरत नहीं है।

सेल्सफोर्स के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बाजार की ताकतें पहले से ही कंपनियों को AI को सुरक्षित और अभिनव बनाए रखने के लिए प्रेरित करती हैं।

उन्होंने इस विचार को भी खारिज कर दिया कि आपको तेजी से आगे बढ़ने और सुरक्षित रहने में से किसी एक को चुनना होगा।

उनका मानना है कि कंपनियां अपनी नवाचार की रफ्तार को लोगों की वास्तविक जरूरतों और मूल्यों के साथ मिला सकती हैं।