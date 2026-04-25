एनवीडिया बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी, पूंजीकरण 4.6 लाख अरब रुपये के पार
क्या है खबर?
चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के शेयरों में महीनों बाद पहली बार रिकॉर्ड स्तर की वृद्धि हुई है। इसके साथ उसने 5,000 अरब डॉलर (करीब 4.6 लाख अरब रुपये) से अधिक पूंजीकरण हासिल कर कीर्तिमान गढ़ दिया है। यह विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कंपनी बन गई है। उसके शेयर 5 फीसदी से अधिक की वृद्धि के साथ लगभग 209.7 डॉलर (19,400 रुपये) पर पहुंच गए। इसने अल्फाबेट, ऐपल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी तकनीकी दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया।
रिकॉर्ड
शेयरों ने तोड़ा अक्टूबर का रिकॉर्ड
इस साल एनवीडिया के शेयर में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और S&P 500 इंडेक्स की 4.7 प्रतिशत की वृद्धि में इसका सबसे बड़ा योगदान है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, इंडेक्स की कुल वृद्धि में एनवीडिया का योगदान लगभग 20 फीसदी है। शुक्रवार को इसके शेयरों में हुई वृद्धि ने अक्टूबर, 2025 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 4 सप्ताह पहले इसके शेयर 29 अक्टूबर, 2025 के उच्चतम बंद भाव से 20 फीसदी गिर चुके थे।
वजह
इस कारण हुई शेयरों में वृद्धि
एनवीडिया की सफलता AI हार्डवेयर के क्षेत्र में उसके दबदबे से प्रेरित है। उसके GPU गेमिंग से लेकर एडवांस AI मॉडल तक शक्ति प्रदान करते हैं। मर्फी एंड सिल्वेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट के सीनियर वेल्थ मैनेजर पॉल नोल्टे ने कहा, "AI पर खर्च की जा रही धनराशि अविश्वसनीय है और अब तक इसमें कमी आने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। एनवीडिया का इस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक के रूप में उभरना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।"