एनवीडिया के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखा गया है

एनवीडिया बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी, पूंजीकरण 4.6 लाख अरब रुपये के पार

क्या है खबर?

चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के शेयरों में महीनों बाद पहली बार रिकॉर्ड स्तर की वृद्धि हुई है। इसके साथ उसने 5,000 अरब डॉलर (करीब 4.6 लाख अरब रुपये) से अधिक पूंजीकरण हासिल कर कीर्तिमान गढ़ दिया है। यह विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कंपनी बन गई है। उसके शेयर 5 फीसदी से अधिक की वृद्धि के साथ लगभग 209.7 डॉलर (19,400 रुपये) पर पहुंच गए। इसने अल्फाबेट, ऐपल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी तकनीकी दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया।