AI को सुरक्षित बनाने के लिए एनवीडिया के OSAA ने जारी किया SAFE फ्रेमवर्क

इन प्रस्तावों को लास वेगास में ब्लैक हैट साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई बातचीत में तैयार किया गया था और अब इन्हें आम लोगों से राय जानने के लिए पेश किया गया है।

यह AI सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को निजी तौर पर रिपोर्ट करने, प्रभावित पक्षों को जानकारी देने और किसी घटना के बाद मिलकर काम करने पर खास ध्यान देता है।

लिनक्स फाउंडेशन इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है। अब तक 120 से ज्यादा कंपनियां इससे जुड़ चुकी हैं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एडोब और वीजा जैसे जाने-माने नाम शामिल हैं। हालांकि, OpenAI और गूगल जैसी बड़ी कंपनियां अभी तक इसका हिस्सा नहीं बनी हैं।