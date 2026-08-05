AI को सुरक्षित बनाने के लिए एनवीडिया के OSAA ने जारी किया SAFE फ्रेमवर्क
हगिंग फेस पर हुए एक हैक के बाद एनवीडिया और ओपन सिक्योर AI अलायंस (OSAA) ने मिलकर सेफ (SAFE) फ्रेमवर्क जारी किया है।
इसका मुख्य मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को और सुरक्षित बनाना है। इस पहल की सोच यह है कि कंपनियों के लिए हैक से जुड़ी जानकारी साझा करना आसान हो, जिससे वे व्यवस्थित तरीके से जवाब दे पाएं और भविष्य के खतरों को भी कम किया जा सके।
प्रस्तावों पर आम जनता से मांगे सुझाव
इन प्रस्तावों को लास वेगास में ब्लैक हैट साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई बातचीत में तैयार किया गया था और अब इन्हें आम लोगों से राय जानने के लिए पेश किया गया है।
यह AI सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को निजी तौर पर रिपोर्ट करने, प्रभावित पक्षों को जानकारी देने और किसी घटना के बाद मिलकर काम करने पर खास ध्यान देता है।
लिनक्स फाउंडेशन इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है। अब तक 120 से ज्यादा कंपनियां इससे जुड़ चुकी हैं, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एडोब और वीजा जैसे जाने-माने नाम शामिल हैं। हालांकि, OpenAI और गूगल जैसी बड़ी कंपनियां अभी तक इसका हिस्सा नहीं बनी हैं।