काजोल ने पहली बार विलेन बनकर मचाया था तहलका

'खलनायिका' बनकर काजोल ने रचा था इतिहास, खौफ से उड़ाए दर्शकों के उड़े होश

लेखन ज्योति सिंह 11:29 am Aug 05, 202611:29 am

क्या है खबर?

90 के दशक की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल 5 अगस्त को 52 साल की हो चुकी हैं। उन्होंने अपना डेब्यू 17 साल की उम्र में फिल्म 'बेखुदी' (1992) से किया था, जब वह खुद स्कूल में पढ़ती थीं। समय के साथ उन्होंने 'बाजीगर', 'प्यार किया तो डरना क्या' और 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' जैसी फिल्मों का हिस्सा बनकर दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। हालांकि, काजोल ने अपने करियर में एक ऐसी फिल्म की जिसके बलबूते उन्होंने इतिहास रच दिया।