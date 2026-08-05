अभिनेत्री तृषा पर विवादित बयान को लेकर उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया

अभिनेत्री तृषा पर विवादित बयान को लेकर उदयनिधि स्टालिन बोले- 100 बार गिरफ्तार होने को तैयार

लेखन गजेंद्र 11:29 am Aug 05, 202611:29 am

क्या है खबर?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और अभिनेत्री तृषा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के नेता उदयनिधि स्टालिन ने तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) पर अपना हमला जारी रखा। पुलिस हिरासत से छूटने के बाद नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि ने कहा कि TVK उनके खिलाफ झूठ फैला रही है और अगर इसका मतलब किसानों के साथ खड़ा होना है, तो वह 100 बार गिरफ्तार होने को तैयार हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला बताया।